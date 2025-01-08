Москва, 8 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Власти Грузии в нынешнем году не будут устанавливать дипломатический диалог с Россией и не станут восстанавливать дипотношения между двумя странами. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Уточняется, что позицию Тбилиси в отношении Москвы будет продолжать определять нерешённые, по мнению грузинской стороны, проблемы с Абхазией и Южной Осетией.

«А потому вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдёт на восстановление дипломатических отношений. Маловероятным представляется и участие Грузии в обсуждении проблем Южного Кавказа на платформе «3 + 3», — говорится в докладе», — привело выдержку из документа «РИА Новости».

В докладе указывается на то, что в течение ближайшего времени переговоры о вхождении Грузии в Евросоюз идти не будут, несмотря на получение республикой статуса страны — кандидата на вступление в объединение. Причина в недовольстве Брюсселем политикой Тбилиси, который не присоединился к антироссийским санкциям Запада и принял в 2024 году закон об иноагентах, после чего произошло замораживание переговорного процесса между Грузией и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2024 года новый президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что республика сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в ЕС. По его словам, членство в объединении является историческим выбором народа страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 29 декабря назвал главной причиной наблюдающихся в стране в последние годы проблем нежелание Тбилиси открывать «второй фронт» против России. Ранее, 14 декабря, он заявил о провале очередной попытки устроить «майдан» в республике.

Позднее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что грузинские власти проводят политику в интересах собственной страны и не хотят быть пешкой Запада. Он уточнил, что США и ЕС делают попытки спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией, однако грузинский народ это понимает и будет идти собственным путём.