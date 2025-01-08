Москва, 8 января, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев 7 января поделился новостью о рождении второго ребёнка.

IMAGO/Global Look Press

Спортсмен опубликовал в соццсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию из роддома, на котором он запечатлён с дочерью Алисой и новорождённым ребёнком на руках.

«Счастливый 2025 год», — написал под фотографией Медведев.

Спортсмен с 2018 года находится в браке с супругой Дарьей, которая октябре 2022 года родила первого ребёнка — Алису. В активе теннисиста 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и сейчас он является пятой ракеткой мира.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября 2024 года Медведев уступил представителю США Тэйлору Фритцу в стартовом матче на итоговом турнире АТР в Турине. Россиян проиграл американцу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Французский журналист Жан Мюллер 12 ноября возмутился «детским» поведением Медведева на этом турнире. Российский теннисист во втором сете жонглировал ракеткой, бросал её и пытался принять подачу обратной стороной, за что получил предупреждение и был лишён очка.