Париж, 8 января, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Известный французский актёр кино, театра и телевидения, а также артист озвучки и дубляжа Бенуа Аллеман скончался 5 января на 83-м году жизни. Об этом сообщило французское издание Allocine.

(сс) Nicolas Abraham

Новость о кончине 82-летнего артиста подтвердил его друг. Причины смерти актёра не уточняются.

В фильмографии Аллемана насчитываются сотни работ, в том числе озвучка рекламы и видеоигр. Он также являлся французским голосом американского актёра Моргана Фримена.

Бенуа Аллеман родился 28 декабря 1942 года, начал свою сценическую карьеру в возрасте 16 лет. Впервые попал на киноэкраны середине 1960-х годов, в числе его работ роли в таких фильмах, как «Сон в летнюю ночь» (1969), «Фигаро здесь, Фигаро там» (1972), «Мария-Антуанетта» (1975), сериал «Комиссар Мулен» (1976), сиквел «Пришельцев» (1998) с Жаном Рено.