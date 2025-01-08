Москва, 8 января, 2025, 09:53 — ИА Регнум. В 2025 году 77% граждан России продолжат увеличивать свою финансовую «подушку безопасности». Об этом сообщается 8 января в результатах исследования «Почта банка».

Дарья Антонова ИА Регнум

Половина из тех, кто планирует формировать «подушку», готовы откладывать 5-10% среднего дохода каждый месяц, 24% опрошенных готовы отдавать на формирование «подушки» 10-15% дохода, а 18% клиентов банка будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. Восемь процентов опрошенных готовы откладывать более 50% доходов.

Программой долгосрочных сбережений готовы пользоваться 11% опрошенных. Использовать накопительные счета будут 44,5%, вклады — 26%. О готовности инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке заявили 12%, а 2% планируют вложить деньги в покупку золота.

«При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», — привело выдержку из итогов исследования «РИА Новости».

В опросе приняли участие порядка 3 тыс. клиентов «Почта банка».

Как сообщало ИА Регнум, к началу июля в России появится новый банковский продукт ― социальный вклад для людей с невысокими доходами, получающих господдержку. Ставка по этому вкладу будет выше, чем по другим. Запуск социальных вкладов готовят 13 системно значимых банков. Остальные банки должны будут запустить новые продукты с 1 января 2027 года.