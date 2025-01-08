Москва, 8 января, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Блокировка молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье — это издевательство над его жителями. Об этом 8 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По словам дипломата, происходящее в Приднестровье — это то, что западные страны стимулируют во всех точках мира и делают это «под лжелозунгами о свободе демократии», решая политические и геополитические вопросы «с использованием всего инструментария, буквально неонацизма».

Захарова уточнила, что это делается «со всем неонацистским инструментарием», когда начинается травля по национальному и социокультурному признакам, для чего используются все средства, потому что «речь идёт об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности» применении тех методов, которые должны были исчезнуть.

«От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причём в двух смыслах. Для одних — это выживание других из их пространства, а для других — выживание как возможность просто выжить», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА Регнум, российская компания «Газпром» 1 января приостановила транзит газа в Молдавию из-за накопленных Кишинёвом долгов. До этого молдавская сторона получала газ через территорию Украины. Перед этим Киев отказался продлевать транзитный договор с Россией, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

Зампредседателя правительства и министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник 2 января рассказал, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за отсутствия энергоресурсов.

В минобороны Приднестровья 5 января сообщили, что военные оказывают помощь местным жителям. Отмечалось, что для заготовки и отправки дров для нуждающихся было направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни для питания пожилых и малоимущих людей, термосы для еды и горячего питья были переданы школам-интернатам.