Вашингтон, 8 января, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Западным странам необходимо прекратить раздувать украинский конфликт, так как кризис на Украине не станет определяющим для судьбы международного порядка. Такое мнение 8 января высказал американский колумнист газеты Financial Times Даниэль Депетрис.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Независимо от того, как будет выглядеть гипотетическое мирное урегулирование и на какие уступки придётся пойти Киеву (если урегулирование вообще возможно), нам … следует прекратить раздувать этот конфликт, как будто это глобальное столкновение, которое определит судьбу международного порядка, каким мы его знаем», — написал он.

По словам журналиста, Украина не является центром Вселенной, а США ошибаются, считая, что все их враги автоматически ополчатся на них в случае окончания конфликта, и потому подобная риторика — это «полная чушь».

Депетрис отметил, что даже воспринимаемый США в качестве главного потенциального противника Китай безразличен по отношению к Украине, и он будет действовать согласно собственным планам независимо от того, как завершится украинский конфликт. При этом он призвал Вашингтон продолжать оказывать помощь Киеву, однако делать это в меру.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января американская газета The Washington Post написала, что Украина вряд ли сможет пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за потерь своей армии и дефицита личного состава. Авторы публикации отметили, что ведущиеся российскими военными боевые действия сейчас достигли «переломного момента».

Британский военный эксперт Ричард Кемп 2 января отметил, что Киев упустил возможность «одержать победу» над Россией из-за нерешительности Запада. По его словам, в западных странах устали от военных действий и не станут существенное наращивать военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Ранее глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров станет отказ украинской стороны от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году