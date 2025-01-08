Мелитополь, 8 января, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Новобранцы добровольческого отряда «Барс-11» группировки «Днепр» вооружённых сил России начали подготовку на одном из полигонов Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Аверин/РИА Новости

«На одном из полигонов в тыловом районе в Запорожской области начались тренировки новобранцев из числа добровольцев, вступивших в отряд «Барс-11» группировки войск «Днепр». В ходе обучения военнослужащие оттачивают навыки по ведению стрельбы, работе в подразделениях по занимаемой должности», — проинформировали в ведомстве.

Стрелок с позывным Коба рассказал, что в последнее время в отряд пришло множество добровольцев, многие из которых ранее не участвовали в боевых действиях, а потому им необходимо всё объяснить и показать.

«Отрабатываем двойки, тройки, фланги, стрельбу, пристрелку оружия. Всё, что касается пехотной работы, к штурму готовим людей. Сейчас зима, дожди идут, техника их (противника) тяжёлая, скорее всего, будут стоять в обороне, но это неизвестно, конечно, мы готовимся ко всему», — пояснил он.

Военный добавил, что пришёл в отряд для проверки своих способностей, защиты людей и избавления их от фашизма.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что американские истребители F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как те превосходят западные образцы по технологичности. При этом он выступил с утверждением, что если после западных самолётов пилоты ВСУ пересядут на более модернизированные истребители, то они якобы станут грозной силой.

Ирландский журналист Чей Боуз 4 января заявил, что украинские формирования истощаются из-за массового дезертирства. По его словам, из рядов ВСУ дезертировали свыше 200 тыс. бойцов, и на фоне этого сейчас людей на Украине забирают прямо с улиц.