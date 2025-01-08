Вашингтон, 8 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить стране благоприятные условия как на поле боя в зоне проведения спецоперации, так и на международной арене, несмотря на то, что Запад в первый год СВО верил в поражение РФ. Об этом пишет в своей авторской статье обозреватель журнала The Atlantic Роберт Каган.

Администрация президента России

«В течение многих месяцев он (Путин. — Прим. ред.) эффективно сражался со всем (западным. — Прим. ред.) миром с небольшой помощью от кого-либо ещё. Должно быть, были моменты, когда он думал, что проиграет, хотя даже тогда он не отказался от своих целей. Но он прорвался, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международном уровне», — отмечает автор публикации.

Вместе с этим Каган пишет, что поддержка со стороны Запада и, прежде всего, США находится под угрозой на фоне прихода избранного американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

«После трёх лет работы с американской администрацией, пытающейся помочь Украине защитить себя, у Путина вскоре будет американский президент и команда по внешней политике, которые последовательно выступали против дальнейшей помощи Украине», — считает автор.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The Washington Post писала, что у Украины вряд ли получится пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за нехватки личного состава и непрекращающихся потерь на фронте. Официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых и раненых считается сильно заниженной, пишут авторы. Они напомнили, что только с передовой дезертируют тысячи украинских военных. Текущее положение дел на поле боевых действий авторы назвали переломным моментом в украинском конфликте. При этом они подчеркнули, что нельзя принимать поспешных решений по мирному урегулированию кризиса, так как США не должны допустить усиления России.

2 января британский военный эксперт Ричард Кемп заявил, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в вооружённом конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников. Он также отметил, что Запад «устал от войны» и не пойдёт на существенное наращивание военной помощи.