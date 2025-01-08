Флорида, США, 8 января, 2025, 07:07 — ИА Регнум. Власти США конфисковали две квартиры во Флориде, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Это следует из опубликованного 7 января заявления минюста США.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, (минюст. — Прим. ред.) добился конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство приняло решение на основании рассмотрении судебного иска, который был подан в феврале прошлого года. По утверждению минюста США, сумма конфискованного имущества составляет порядка $1,8 млн. Как утверждает американское ведомство, Перевалов вместе с Валерием Абрамовым якобы являются соучредителями принимавшей участие в строительстве дороги «Таврида» в Крыму компании «ВАД». В 2018 году против компании были введены санкции США.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег.

В сентябре того же года в США задержали россиянина Дениса Постового. Мужчину обвинили в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Согласно заявлению минюста, поставками занималась связанная с Постовым сеть компаний в Гонконге.

В августе в США признали виновным в банковском мошенничестве и приговорили к 40 месяцам тюремного заключения жителя Москвы Георгия Кавжарадзе. Также судья обязал москвича возместить ущерб в размере более 1,2 млн долларов. По версии следствия, с июля 2016-го по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp свыше 626 тыс. украденных учётных данных для авторизации, из которых реализовал более 297 тыс.