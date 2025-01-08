Саратов и Энгельс в ночь на 8 января подверглись массированной атаке БПЛА, Повреждения получило одно из предприятий региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. По предварительной информации никто не пострадал. Экстренные службы ведут работу на месте ликвидации последствий. Также вражеские дроны уничтожены в небе над Брянской, Белгородской и Ростовской областями. Таким известием ознаменован новый, 1049-й день СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В частности, в ​​​​​ селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на территории домовладения загорелся мусор — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.

Тем временем расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и скопление живой силы противника в Донецкой Народной Республике. А суточные потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Курской области составили свыше 325 военнослужащих. Кроме того, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета, сообщает Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.