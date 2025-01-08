Москва, 8 января, 2025, 05:53 — ИА Регнум. В России с 2026 год по 2027 год планируется провести четыре индексации пенсий. Об этом сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля», — приводит «РИА Новости» слова парламентария.

Помимо этого, в 2027 году запланированы индексация на 4% с 1 февраля и 4,1% 1 апреля, уточнил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Чаплин заявил, что для индексации пенсии работающим пенсионерам не нужно обращаться с заявлением в Соцфонд. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров Чаплин назвал особенно важным. Депутат обратил внимание, что подача заявления в Социальный фонд для этого не требуется. С 2025 года этот процесс будет происходить автоматически.

В 2025 году работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию. Повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций, рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

Кроме того, с 1 января зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%, а пенсии работающих и неработающих пенсионеров — на 7,3%.

С 1 января в России был увеличен на 3198 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 22 440 рублей.