Берлин, 8 января, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в конце декабря 2024 года получили от немецкого концерна Rheinmetall первую бронемашину пехоты Lynx KF41. В данный момент бронемашина проходит испытания, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер.

Shaun Connors БМП Lynx

«В настоящее время она проходит испытания в вооружённых силах там, чтобы можно было как можно скорее запустить её серийное производство», — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) слова Паппергера.

По его словам, концерн сейчас в процессе налаживания производства этого БМП на Украине на совместном предприятии.

Как передавало ИА Регнум, концерн Rheinmetall строит на территории Украины четыре завода по производству оружия, включая танки. Ранее Паппергер заявлял, что к концу 2024 года на Украине появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx».

Если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для России, предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В августе немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что власти Германии должны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Вагенкнехт подчеркнула, что такая политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall, а экономику страны ― к упадку.