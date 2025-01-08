Каракас, 8 января, 2025, 05:16 — ИА Регнум. Группу иностранных наёмников из семи человек, включая двоих из США и троих с Украины, задержали в Венесуэле по подозрению в подготовке террористических акций. Об этом 7 января сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с боливарианской милицией, выступление транслировалось в социальных сетях.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов… два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших с Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну… Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы отметил, что все задержанные — «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле», и выразил уверенность, что все задержанные дадут признательные показания в ближайшие часы. Кроме того, Мадуро призвал вооружённые дружины милиции к бдительности и защите страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что задержанный в Венесуэле по подозрению в шпионаже и терроризме гражданин США Мэттью Джон Хит решением суда в Каракасе помещён под арест.Помимо американского гражданина, постановлением суда мера пресечения в виде лишения свободы назначена также его предполагаемым сообщникам — семерым гражданам Венесуэлы, в числе которых есть военнослужащие. Им предъявлено обвинение в госизмене.