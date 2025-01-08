Оттава, 8 января, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры и лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр пообещал, что Канада никогда не войдёт в состав США в случае его победы на выборах.

Makaristos Флаги Канады и США

«Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна», — написал Пуальевр в соцсети X (бывший Twitter), пообещав «драться за Канаду».

Вместе с этим политик пообещал избирателям восстановить мощь ВС Канады и вернуть контроль над границей, включая Арктику, чтобы «не допустить в регион Китай и Россию».

Как передавало ИА Регнум, ранее объявившей о своей скорой отставке премьер-министр страны Джастин Трюдо также заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. По словам премьер-министра, народы и США, и Канады получают выгоду от партнёрства стран в сфере торговли и в обеспечении безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Трюдо, если власти Канады не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, страна может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

Предложение Канаде войти в состав Соединённых Штатов избранный президент США Трамп сделал вновь после заявления премьер-министра Канады Трюдо о намерении уйти в отставку.

25 декабря Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%.

7 января Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго пообещал, что не будет применять военные методы для принуждения Канады войти в состав США.