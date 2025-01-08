Вильнюс, 8 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Американская компания Google по запросу литовских властей удалила из поисковой системы более 200 сайтов, на которых содержались российский телепрограммы. Об этом 7 января сообщила парламентская комиссия Литвы по контролю за работой радио — и телевещателей.

Shawn Collins Google

«Откликаясь на просьбу комиссии, Google закрыл доступ к 201 заблокированному интернет-сайту, через которые были доступны находящиеся в санкционном списке Евросоюза российские телепрограммы», — сообщили в комиссии.

Отмечается, что решение заблокировать данные сайты было принято 18 декабря. При этом комиссия не разъяснила, касается ли данная мера только Литвы или другие страны тоже.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря в Европе заблокировали Telegram-каналы крупных российских информационных изданий, в частности «РИА Новости», МИЦ «Известия», RT, «Российской газеты», Первого канала, телеканала «Россия 1», НТВ и других.

29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право дать симметричный ответ странам коллективного Запада, которые продолжают планомерную зачистку информационного пространства от российских СМИ. Она подчеркнула, что западные государства лишают собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях и подменяют объективную картину мира симуляцией реальности.