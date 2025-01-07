Берлин, 8 января, 2025, 02:58 — ИА Регнум. Два члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перепутали немецкую подводную лодку класса U212CD с российской проекта 636 «Варшавянка». На это обратил внимание таблоид Bild.

Mil.ru Подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка»

Отмечается, что инцидент произошёл с членами СДПГ из города Киль, в котором находится штаб-квартира холдинга Thyssenkrupp Marine Systems, который получил заказ от бундесвера на четыре субмарины класса U212CD.

В публикации говорится, что депутат Кристиан Клинк и кандидат в депутаты Кристина Шуберт опубликовали в соцсети изображение, в котором приветствуется решение бундесвера. Однако на самом изображении фигурирует не подлодка класса U212CD, а российская субмарина проекта 636 «Варшавянка». Позже оба политика принесли извинения.

Как передавало ИА Регнум, ранее на официальном аккаунте правительства Великобритании в TikTok появился ролик с участием человекоподобных животных, который призывает мужчин предоставлять женщинам наркотические средства. Отмечалось, что видеоролик был опубликован 5 января, в воскресенье. При этом видео сопровождалось песней неприличного содержания на португальском языке. Позже партия извинилась за ролик и удалила его.