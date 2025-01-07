Москва, 8 января, 2025, 02:27 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И в связи землетрясением в Тибетском автономном районе КНР. Об этом 7 января сообщило российское посольство в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Уважаемый господин Ван И. Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения», — приводит Telegram-канал посольства слова министра.

Лавров попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Перед этим свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. На месте стихийного бедствия началась спасательная операция. После землетрясения власти Китая приостановили доступ туристов к Эвересту. По данным агентства «Синьхуа», число погибших достигло 126, пострадавших — до 188.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для спасения людей нужно приложить все усилия. Тех, кого удалось спасти, необходимо обеспечить жильём. Также должна быть проведена качественная работа по ликвидации последствий землетрясения, отметил он.