Лондон, 8 января, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Украинским войскам следует начать мероприятия по отступлению из приграничных районов Курской области, пока им позволяют условия для этого. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что ВСУ необходимо отступать, пока есть возможность, однако признал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский вряд ли сделают благоразумные шаги.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские военные полностью освободили Курахово в ДНР. В Минобороны отметили, что командование ВСУ стянуло для обороны города крупные силы, в том числе националистические формирования и зарубежных наёмников, которых усилили артиллерией и танками.

Всего в ходе боёв за Курахово ВСУ потеряли свыше 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под городом ежедневные потери украинской армии в среднем составляли от 150 до 180 человек убитыми и ранеными.

Утром 5 января ВСУ попытались прорваться в направлении Большого Солдатского в курском приграничье. Армия России уничтожила основные силы противника возле хутора Бердин.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило, что российские военные у Бердина нанесли поражение украинским формированиям. Они уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронемашин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

Позднее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен предположил, что Зеленский этой контратакой пытался «подготовиться» ко встрече на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, которая должна состояться 9 января. Эксперт отметил, что на этом фоне ВС РФ полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике.