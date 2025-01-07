Копенгаген, 8 января, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Гренландия принадлежит гренландцам, остров не продаётся. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя призывы избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.

News Øresund — Erik Ottosson Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Я, конечно, хотела бы добавить несколько слов к нынешней дискуссии о Гренландии и чётко заявить, что, с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам», — заявила Фредериксен в эфире телеканала TV 2.

Она добавила, что не может себе представить применение военной силы со стороны США для решения этого вопроса. Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что принуждение с помощью финансовых средств также не является наилучшим способом «продвижения вперёд» в отношениях между двумя странами.

«Как очень близкий союзник США я думаю, что есть основания радоваться росту американской заинтересованности. Но это должно происходить при уважении к гренландскому народу», — отметила Фредериксен.

7 января Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». По его словам, вступление острова в состав США будет «выгодным» для его жителей. Вместе с этим он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении Гренландии и Панамы.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отметил, что в Гренландии Трамп, вероятно, хотел бы разместить американские военные базы. Разговорами о покупке он старается создать более выгодную для США переговорную позицию.