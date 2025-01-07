Вашингтон, 8 января, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Американские силы специальных операций (ССО) на фоне нехватки финансирования вынуждены сократить часть личного состава. Об этом заявил помощник шефа Пентагона по специальным операциям Кристофер Майер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бюджет ССО составляет около $14 млрд. Если вы начнете добавлять другое и если $14 млрд будут сами по себе, а ССО надо будет делать вещи, если хотите, полную степень тех вещей, которые нам говорят сделать, то этого будет недостаточно», — сообщил Майер.

ССО оказывают стороннюю поддержку другим войскам ВС США, включая ВВС и ВМС, поэтому финансирование ССО по сравнению с другими формированиями незначительное.

Майер отметил, что ССО уже пришлось сократить специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также разведывательный персонал.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года колумнист Bloomberg Хэл Брэндс писал, что США столкнулись с серьёзными проблемами в модернизации ядерных арсеналов. По его словам, оборонному ведомству нужны средства одновременно на «пополнение военных запасов» для конфликтов, которые могут начаться в настоящем, и на разработку передовых вооружений для войн, которые могут произойти в ближайшем будущем. Из-за этого бюджет Пентагона испытывает колоссальную нагрузку и не может покрыть все существующие потребности.

В феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.

Позднее Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты сообщило, что странам «Большой семёрки» (G7) необходимо по меньшей мере десять лет и около $10 трлн, чтобы провести перевооружение и модернизацию вооружённых сил и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на нужды обороны около 4% ВПП.

Однако в ноябре помощник министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявил, что американские военные могут пойти не только на увеличение размера своего ядерного арсенала, но и на расширение программы модернизации собственного атомного комплекса.