Силы спецопераций США столкнулись с необходимостью сократить персонал
Вашингтон, 8 января, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Американские силы специальных операций (ССО) на фоне нехватки финансирования вынуждены сократить часть личного состава. Об этом заявил помощник шефа Пентагона по специальным операциям Кристофер Майер.
«Бюджет ССО составляет около $14 млрд. Если вы начнете добавлять другое и если $14 млрд будут сами по себе, а ССО надо будет делать вещи, если хотите, полную степень тех вещей, которые нам говорят сделать, то этого будет недостаточно», — сообщил Майер.
ССО оказывают стороннюю поддержку другим войскам ВС США, включая ВВС и ВМС, поэтому финансирование ССО по сравнению с другими формированиями незначительное.
Майер отметил, что ССО уже пришлось сократить специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также разведывательный персонал.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года колумнист Bloomberg Хэл Брэндс писал, что США столкнулись с серьёзными проблемами в модернизации ядерных арсеналов. По его словам, оборонному ведомству нужны средства одновременно на «пополнение военных запасов» для конфликтов, которые могут начаться в настоящем, и на разработку передовых вооружений для войн, которые могут произойти в ближайшем будущем. Из-за этого бюджет Пентагона испытывает колоссальную нагрузку и не может покрыть все существующие потребности.
В феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.
Позднее Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты сообщило, что странам «Большой семёрки» (G7) необходимо по меньшей мере десять лет и около $10 трлн, чтобы провести перевооружение и модернизацию вооружённых сил и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на нужды обороны около 4% ВПП.
Однако в ноябре помощник министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявил, что американские военные могут пойти не только на увеличение размера своего ядерного арсенала, но и на расширение программы модернизации собственного атомного комплекса.