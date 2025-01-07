Берлин, 7 января, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё один получил тяжёлые ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом 7 января сообщило агентство DPA.

Du Zheyu/Global Look Press

Уточняется, что в 19:45 по местному времени злоумышленник в маске зашёл в здание и открыл стрельбу. Затем стрелявший скрылся с места происшествия.

По данным полиции, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. По оценке правоохранителей, опасность для населения отсутствует. Проводится операция по задержанию злоумышленника, в ней задействован вертолёт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате теракта в Магдебурге на рождественской ярмарке, по официальным данным, погибли два человека. Инцидент произошёл 20 декабря около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте, заявили спецслужбы. По предварительной информации, в результате наезда автомобиля пострадали от 60 до 80 человек.

Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей ярмарки.

Видео задержания водителя автомобиля, который въехал в толпу, попало в Сеть. Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.