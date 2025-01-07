Баку, 7 января, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Встреча комиссий Армении и Азербайджана о делимитации границы должна пройти в январе 2025 года. Об этом 7 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алексей Куденко/РИА Новости

«В этом месяце — во всяком случае, по нашей инициативе — должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить решать этот вопрос», — сообщил Алиев во время интервью азербайджанским телеканалам.

Вместе с этим он отметил, что вооружение Армении является источником угрозы для Закавказского региона и может привести к новой напряжённости.

«Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы страница войны была перевернута. Однако мы видим, что и сама Армения, и её новые покровители не хотят этого. Они живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона», — заявил Алиев.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после её делимитации. Пашинян уточнил, что после делимитации границ риск эскалации конфликта снизится до минимума, а значит, и необходимости в размещении сил третьих стран уже не будет.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Алиев 21 июля заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны.

При этом Пашинян 16 сентября заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласовали на 80%. По его словам, Ереван выступил с инициативой подписания мирного договора и дальнейшего установления дипломатических отношений. Премьер-министр отметил, что для региона Южного Кавказа крайне важно разблокировать и возобновить работу всех экономических структур и путей. Он добавил, что действительно верит в то, что у двух стран есть историческая возможность закрыть страницу конфликта в Нагорном Карабахе и установить мир в регионе.