Киев, 7 января, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду Украину законопроект о прекращении действия части международных договоров, касающихся сотрудничества с РФ и Белоруссией в правоохранительной сфере. Об этом говорится на сайте парламента Украины.

Стрингер/РИА Новости

«Предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В качестве основания для прекращения договоров указана остановка почтовой связи между странами, вследствие чего практическая реализация документов между странами невозможна. Всего в проекте закона указаны 26 международных договоров и один двусторонний договор между Украиной и Белоруссией.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ранее неоднократно прекращал международные договоры с РФ и вводил санкции против юридических и физических лиц России. В ноябре Украина ввела санкции против сервисных служб российских аэропортов, чтобы иностранные авиакомпании отказались работать на рынке перевозок РФ.

В ноябре 2023 года Зеленский своим указом ввёл ограничительные меры против главы Крыма Сергея Аксёнова и ряда благотворительных организаций. В августе 2024 года в чёрном списке оказался глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Российское руководство неоднократно заявляло, что санкции, введённые против России, имеют обратный эффект: страна растёт и развивается, несмотря на вводимые недружественными государствами ограничения.