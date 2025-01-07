Женева, Швейцария, 7 января, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала. Об этом 7 января говорится в пресс-релизе организации.

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«Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями. ВОЗ поддерживает контакты с официальными лицами здравоохранения Китая и не получала никаких сообщений о необычных вспышках», — поясняется в заявлении всемирной организации.

В свою очередь, китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена и работает в штатном режиме, никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.

Как пояснил официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян, в Китае в связи с наступлением холодного времени года наблюдается период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Ху Цянцян дал населению рекомендации своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, чаще мыть руки, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV), которая привела к переполненности больниц и обеспокоила общественность. Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР подтвердило вспышку метапневмовируса по итогам анализа респираторных проб, взятых в больницах в период с 23 по 29 декабря. В стране, как следует из отчёта, нарастает заболеваемость HMPV, гриппом и риновирусом.

Глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ Георгий Викулов 6 января заявил, что метапневмовирус может привести к бронхиту и пневмонии. По данным инфекциониста, случаи заражения HMPV регистрируются в России каждый год.