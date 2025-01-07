Вашингтон, 7 января, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск постепенно сходит с ума, есть основания полагать, что он серьёзно болен. С таким утверждением выступил биограф миллиардера Сет Абрамсон.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

«Я всерьёз считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признаёт влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьёзно болен», — приводит слова Абрамсона издание Daily Beast.

Абрамсон утверждает, что психическое состояние якобы ставит под угрозу американское общество, так как бизнесмен влияет на экономику и политику посредством своей близости к избранному президенту США Дональду Трампу.

Вместе с этим Абрамсон призвал уходящую администрацию предпринять экстренные шаги по защите США от действий Маска в будущем. Так, он призвал предотвратить создание продвигаемого Маском министерства государственной эффективности (DOGE) и начать расследование против него по делам об угрозе нацбезопасности США.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Её назвали в честь интернет-мема Doge, на котором представлена озадаченная собака породы сиба-ину. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».

31 декабря Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus) и поставил на аватарку изображение лягушки.