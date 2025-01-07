Москва, 7 января, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опровергла сообщения ряда Telegram-каналов о том, что из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН) произошла утечка персональных данных.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в данный момент сотрудники службы проводят дополнительные проверки информации, опубликованной в некоторых Telegram-каналах.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Роскомнадзор сообщил, что ведомство зафиксировало 127 утечек баз данных за 11 месяцев 2024 года.

26 ноября Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за создание сайтов, на которых осуществляется незаконный оборот персональных данных. Отмечается, что за подобные преступления грозит либо лишение свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на тот же срок, либо штраф до 700 тыс. рублей.

Кроме того, 19 ноября глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех граждан России уже есть в Сети. По его словам, основной их массив находится в даркнете — теневом сегменте интернета, доступ к которому возможен только через специальные браузеры.