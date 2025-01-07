Москва, 7 января, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Учитель химии Екатерина Чугунова из Саранска стала победителем проекта «Классная тема!». Финал третьего сезона состоялся 5 января в эфире телеканала «Россия».

Кадр из видео Екатерина Чугунова

Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, победительница стала обладателем собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов.

В шоу приняли участие семь финалистов, они представили свои оригинальные уроки. Среди участников учитель истории из Пермского края Александр Кандаков, учитель математики из Белгорода Ксения Островская, учитель русского языка и литературы из Астрахани Кристина Манукова, учитель физики из Красноярска Михаил Скрипкин, учитель биологии из Корсакова (Сахалинская область) Екатерина Стратюк, учитель географии из Новосибирска Денис Богданов.

К финалистам и победителям обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поздравил российских учителей с Новым годом и поблагодарил за вклад в развитие страны.

«Третий год подряд реализуется замечательный проект «Классная тема!», благодаря которому учителя получают возможность проявить себя и раскрыть свои таланты. В конце сезона всех участников шоу узнают не только в классах, но и на улицах, в магазинах, в кино и в театрах. Это говорит о том, что профессия учителя с каждым годом становится всё более популярной и престижной», — сказал Кравцов.

Отмечается, что телеканал «Россия» уже официально приступил к разработке цикла авторских передач Чугуновой. Он будет состоять из четырёх уроков победительницы и шести уроков финалистов.

«Участие в «Классной теме!» стало для меня настоящим вызовом и огромным приключением. Этот проект дал возможность показать не только свои знания, но и свою страсть к профессии, к химии. С самого начала я чувствовала себя частью чего-то по-настоящему масштабного. Я поставила себе цель: провести урок так, чтобы зрители его запомнили. Как только я вышла на сцену, всё остальное перестало иметь значение. Это был диалог с залом, химия в прямом смысле между мной и зрителями. Это ощущение свободы и творчества незабываемо!» — отметила победительница.

Госкорпорация «Росатом» в партнерской спецноминации предоставила для всех финалистов возможность отправиться на площадку сооружения первой в Турции атомной станции «Аккую».

Как передавало ИА Регнум, 5 октября звание учителя года России присудили преподавателю физики петербургской академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес Леониду Дедюхе. Церемония проходила в Кремлёвском дворце. Награду учителю вручали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

3 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны.