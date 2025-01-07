Вашингтон, 7 января, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что знает о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20 января, что мне очень не нравится, потому что каждый день [на Украине] погибают люди», — заявил он журналистам, выступая в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что российский лидер также хочет провести такую встречу.

Путин 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года. Он уточнил, что он готов провести переговоры с избранным главой Белого дома, если тот этого захочет.

Также Путин отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что в ходе переговорного процесса Киеву необходимо учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.