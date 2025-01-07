Вашингтон, 7 января, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вина за начало конфликта на Украине лежит на администрации действующего главы государства Джо Байдена, которая допустила много ошибок в переговорах по вопросу вступления украинской стороны в НАТО.

Samuel Corum — Pool/Global Look Press Джо Байден

«Это было фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у нас был настоящий президент, если бы у нас был президент, который знал, что он делает», — заявил он во вторник, 7 января, в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Избранный глава государства подчеркнул, что переговоры о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе Байден вёл так, что ситуация всё больше перерастала в вооружённый конфликт.

«И это оказалось очень <серьёзным конфликтом>. И может произойти эскалация этого, этой <ситуации>. [Может] стать гораздо хуже, чем сейчас», — указал Трамп.

Ранее, 4 января, глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен признал, что США накачивали Украину оружием начиная с 2021 года. По его словам, в Белом доме якобы предвидели вооружённый конфликт между Москвой и Киевом и начали поставлять украинской стороне такую военную технику, как ракетные комплексы Stinger и Javelin. По данным Пентагона, с момента прихода Байдена к власти на киевский режим в общей сложности было потрачено порядка 66 млрд долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал администрацию уходящего хозяина Белого дома партией войны, которая до последнего стремится продлить эскалацию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Киев с точки зрения Вашингтона является инструментом для нанесения стратегического поражения РФ.

16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения об урегулировании вооружённого конфликта, а также выразил надежду на разрешение ситуации ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Республиканец также охарактеризовал решение украинского политика бить дальнобойными ракетами по российской территории как глупое и опасное.

Как указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российская сторона всегда была открыта к переговорам по Украине, однако достигнутые на них договорённости должны быть такими, чтобы нарушить их было невозможно. Он также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин уже выражал свою принципиальную позицию по украинскому вопросу.

В ноябре после победы Трампа на выборах президента США Песков призвал отказаться от «розовых очков» и понять, какой в действительно курс намерена выбрать администрация республиканца. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент нельзя с уверенностью заявить, продолжит ли избранный глава Белого дома политику своего предшественника-демократа или не станет придерживаться этой линии.