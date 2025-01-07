Москва, 7 января, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Российский лыжник, двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство и выступает за Словению. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Антон Денисов/РИА Новости Валерий Гонтарь

На сайте FIS в профиле спортсмена стоит флаг Словении. Ранее Гонтарь анонсировал переход в национальную сборную другой страны, но не уточнял, какой.

Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне 2019/20. В составе сборной России он участвовал только во Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа российский дзюдоистМахмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство, решив выступать за ОАЭ. Он признался, что решение было для него эмоционально тяжёлым, но необходимым для реализации собственных амбиций.