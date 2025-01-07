Хельсинки, 7 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. НАТО направит в Балтийское море около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры, в частности проложенных по дну энергетических и интернет-кабелей. Об этом 7 января сообщил финский телевещатель Yle.

Petty Officer 2nd Class Matthew/Global Look Press

Операцию планируется начать в конце текущей недели. Корабли пробудут в море до апреля.

«Они в основном будут действовать как сдерживающий фактор, повышая шансы отследить потенциальные попытки саботажа», — указано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря прошлого года между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя.

27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве EstLink 2 и ещё двух кабелей связи. 6 января якорь судна подняли со дна. В месте падения якоря был обнаружен след длиной в несколько десятков километров. Следователи подозревают, что именно якорь стал причиной обрыва нескольких кабелей.

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.