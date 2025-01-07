Париж, 7 января, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро встревожило успешное проведение саммита стран БРИКС в Казани. Об этом он заявил 7 января на конференции французских послов в Париже.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у её участников нет общего видения того, каким должно быть будущее, — это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — сообщил он.

В своей речи Барро также призвал не упускать инициативу в формировании будущего мира и как можно скорее реформировать многосторонние отношения между странами. Министр иностранных дел Франции добавил, что республика надеется в 2026 году во время председательства в «Группе семи» завершить работу над будущим мира и глобального управления.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к БРИКС — это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырем странам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги октябрьского саммита БРИКС в Казани, заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.