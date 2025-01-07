Вашингтон, 7 января, 2025, 18:42 — ИА Регнум. У Украины вряд ли получится пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за нехватки личного состава и непрекращающихся потерь на фронте. Об этом заявила американская газета The Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

Официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых и раненых считается сильно заниженной, пишут авторы. Они напомнили, что только с передовой дезертируют тысячи украинских военных.

В материале от 6 января уточняется, что сейчас страна теряет самый важный ресурс — время. В январе состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который уже не раз дал понять, что планирует сократить военную поддержку киевского режима. Также усталость от затянувшегося конфликта ощущается в рядах европейских союзников.

«Европейцы потихоньку переходят к идее переговоров по формуле «земля в обмен на мир» как к лучшему способу разрешения конфликта в случае прекращения помощи США», — указано в статье.

Текущее положение дел на поле боевых действий авторы назвали переломным моментом в украинском конфликте. При этом они подчеркнули, что нельзя принимать поспешных решений по мирному урегулированию кризиса, так как США не должны допустить усиления России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января британский военный эксперт Ричард Кемп заявил, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в вооружённом конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников. Он также отметил, что Запад «устал от войны» и не пойдёт на существенное наращивание военной помощи.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.