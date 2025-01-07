Киев, 7 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности. С таким признанием во вторник, 7 января, выступил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, нам хотелось бы получить более мощные модификации «Эфок» с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолётами россиян довольно трудно», — говорится в публикации, которую военный разместил в своих социальных сетях.

По его словам, если после западных самолётов украинские пилоты пересядут на более модернизированные истребители, то они якобы будут представлять грозную силу.

Ранее, 8 декабря, генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум рассказал, что переданная киевскому режиму партия истребителей F-16, скорее всего, будет потеряна пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, такая тенденция обусловлена низким уровнем подготовки украинских пилотов.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Украине западных истребителей Данией только провоцирует эскалацию конфликта. Дипломат также напомнил, что любая техника, поставленная западными странами киевскому режиму, становится законной целью ВС РФ.