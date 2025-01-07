Москва, 7 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. В Госдуме положительно оценили предложение Минобрнауки РФ отказаться от бакалавриата с сентября 2026 года. Об этом 7 января заявили на официальном сайте нижней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что считает переход на базовое и специализированное высшее образование «правильным шагом» для повышения качества обучения. Кроме того, от того, насколько хорошо подготовлены кадры, зависит развитие российской экономики и технологический суверенитет государства.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — добавил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Минобрнауки заявило, что российские высшие учебные заведения с 1 сентября следующего года перейдут на новую систему высшего образования. Отмечается, что обучающиеся по действующим в данный момент образовательным программам студенты смогут завершить освоение программы, на которую они поступали.

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года. Её проект должны разработать и представить в правительство до 4 марта 2025 года Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор.