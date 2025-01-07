Вильнюс, 7 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис заявил, что президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии в январе, будут недействительными.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тот процесс, который ожидает Белоруссию, выборами назвать нельзя», — заявил он журналистам.

По его словам, это якобы будет фарс, и поэтому «нельзя ждать, когда он состоится, а потом принимать какие-то политические решения».

«Сразу необходимо резюмировать, что ничего общего с выборами это иметь не будет», — утверждает Сквернялис.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что наёмники этой группировки воюют в составе украинской армии вместе с другими националистическими организациями.

7 января Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН выпустил доклад, согласно которому в 2025 году западные страны с целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов. Указывается на то, что в период с 2020 по 2024 год финансовая помощь белорусской оппозиции только в рамках «Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества» (NDICI) составила порядка 140 млн евро, а кроме этого ЕС поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, которые якобы способствуют сохранению белорусской идентичности.