Москва, 7 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Новая попытка киевского режима вернуть миллионы украинских беженцев на родину связана с указаниями Запада по этому вопросу. Об этом во вторник, 7 января, сообщил военный эксперт, политолог Игорь Никулин в беседе с ИА Регнум.

Глава украинского министерства национального единства Алексей Чернышов заявил, что украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, принудительные меры применены к ним не будут. По словам Чернышова, министерство запускает некую программу по возвращению украинцев и намерено вернуть обратно в страну 20–25 млн человек.

«Это, скорее всего, очередная указка Запада, которому надоело кормить иждивенцев. Их будут теперь пытаться выдавить обратно на Украину. Но я думаю, что пока идут боевые действия, вряд ли стоит ожидать какого-то значительного перемещения украинцев в сторону своей страны»,— уточнил военный эксперт.

По его словам, ни один нормальный уехавший украинец не станет возвращаться в страну. Никулин считает, что на это есть несколько причин.

«Ну, во-первых, вряд ли кто-то поедет сейчас на Украину из-за действий ТЦК и мобилизации. Во-вторых, что там сейчас делать? Экономика страны разрушена, жизни нормальной нет. Обстрелы опять-таки»,— пояснил эксперт.

Специалист также сообщил, что киевский режим уже перешёл к жёстким действиям, таким, как запрет на замену и выдачу паспортов, оказания консульских услуг за рубежом. Собеседник агентства добавил, что таким образом украинцев заставляют возвращаться и получать необходимые услуги на территории Украины.

«Если Евросоюз будет помогать киевскому режиму, если они пойдут на какие-то силовые меры по выдворению украинцев, то это, конечно, будет очень серьёзный отход от тех принципов, которые ЕС декларирует. Принципов инклюзивности, свободы»,— отметил Никулин.

Военный эксперт считает наиболее вероятным вариантом развития событий — финансовую стимуляцию украинских беженцев. Многие страны, по словам специалиста, уже готовы платить деньги, только чтобы украинцы покинули их территорию.

«В ближайшие годы, я думаю, что если кто-то и вернётся на Украину, то это будет очень незначительный процент из тех 20-25 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом»,— сообщил в заключении собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 3 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина вернёт беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны.

24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации издания, за границей продолжают находиться от шести до 10 млн жителей Украины. Авторы публикации отмечают, что Киев хочет вернуть этих людей на фоне глубокого демографического кризиса в стране.

27 ноября глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт рассказал, что количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в ФРГ, постоянно растёт. Он уточнил, что за год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.

В сентябре газета Neue Osnabrücker Zeitung проинформировала, что в Германии проживают 3,48 млн беженцев, что стало рекордом с 1950-х годов. Из них почти 1,18 млн составляют украинские граждане.