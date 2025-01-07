Берлин, 7 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение немецкого министра по делам экономики и защиты климата, кандидата на пост правительства страны от партии «Зелёных» Роберта Хабека об увеличении оборонных расходов ФРГ почти в два раза, отметив, что их неоткуда взять.

«Идея мне кажется в некоторой степени незрелой. Увеличивать военный бюджет ещё раз, почти вдвое — с почти 80 млрд евро до 140 млрд евро, не говоря, на что будут потрачены деньги и откуда их взять», — заявил он в интервью журналу Stern.

Шольц также задался риторическим вопросом, кто будет платить за такое увеличение военного бюджета страны.

«Граждане?» — спросил немецкий канцлер.

При этом 23 декабря 2024 года Германия и Дания передали Украине ещё 15 танков Leopard 1 A5. Кроме того Киев получил от Берлина один зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM, 30 бронемашин MRAP (103 единицы), боеприпасы для Leopard 2 из запасов бундесвера и промышленности, 140 боевых машин пехоты MARDER и 66 бронетранспортёров, средства противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки Patriot из запасов бундесвера и промышленности, 57 зенитных самоходных установок GEPARD с запчастями, дроны и системы борьбы с дронами.

Кристине Ламбрехт, занимавшая до 2023 года пост главы минобороны ФРГ, ещё в декабре 2022 года заявляла, что бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Отмечалось, что существуют значительные признаки старения наземных военных систем и в будущем можно ожидать «увеличения частоты отказов» в работе техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Хабек призвал значительно увеличить оборонный бюджет Германии до уровня в 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Он также назвал нынешние расходы Германии на оборону в 2% от ВВП страны недостаточными.

Глава минобороны Германии Борис Писториус в марте 2024 года отмечал, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет около 6 млрд евро. По его словам, немецкие власти могут не достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% от ВВП и это вызывает обеспокоенность.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 22 ноября сообщила, что Германия начала подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Отмечалось, что Берлин разработал 1000-страничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено.