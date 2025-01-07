Афины , 7 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Потери Европы от отказа Украины продлевать договор на транзит российского газа составят €100 млрд. Об этом 7 января заявил управляющий директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос порталу Ikonomikos Tahidromos.

Str/Global Look Press

По его оценке, потери импорта природного газа на рынке составляют 5%. В последние месяцы цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялись с €30 за МВт·ч до €50 за МВт·ч.

«Эта разница в €20 [за МВт·ч] касается не только импорта через Украину, а распространяется на 100% импорта, поскольку в своём большинстве контракты на поставку привязаны к цене на TTF. Повышение цены на €20 при объёме 500 млрд куб. м природного газа, импортируемого Европой, означает потерю €100 млрд», — заявил Митилинеос.

Как сообщало ИА Регнум, Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа. Срок его действия истёк 1 января, и «Газпром» остановил поставки голубого топлива в европейские страны через Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 января заявила, что решение Киева принято в интересах США. Результатом будет ослабление экономического потенциала ЕС. Экономически успешной и независимой в прошлом Европе приходится дорого платить за американское покровительство.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 января заявил, что в Европе после прекращения газового транзита цена на голубое топливо выросла на 20%. Украина хочет стать членом Европейского союза и при этом в очередной раз ставит европейскую экономику в сложное положение.