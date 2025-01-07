Вашингтон, 7 января, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Украинские формирования стали более уязвимыми из-за использования Вооружёнными силами России оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом 6 января написал американский журнал Military Watch Magazine.

MOD Russia/Global Look Press

«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские ракеты в том числе эффективно используются для уничтожения западных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

ОТРК «Искандер» является высокоточным оружием с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты способна уничтожать практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники и комплексы противовоздушной обороны (ПВО). «Искандер» может использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. На подлёте к цели они ставят ложные электронные помехи, что делает ракеты практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты комплекса способны двигаться на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января российские военные нанесли удар по лесной базе 82-й десантной бригады украинской армии, замаскированной в районе села Юнаковка Сумской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», для удара была использована ракета ОТРК «Искандер», что позволило уничтожить свыше 200 украинских бойцов и 42 единицы военной техники.

Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica 12 декабря 2024 года сняли на видео результат удара, предположительно, ракетой «Искандера» по пункту дислокации ВСУ во временно оккупированном киевским режимом Запорожье. В комментариях к видео было написано, что помимо пункта дислокации под удар попал 77-й завод радиоприборов «Гамма», исполнявший заказы для украинской армии.