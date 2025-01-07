Пекин, 7 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая выросло до 126, пострадавших — до 188. Об этом 7 января сообщило агентство «Синьхуа».

EPA/ТАСС

«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. На месте стихийного бедствия началась спасательная операция. После землетрясения власти Китая приостановили доступ туристов к Эвересту.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для спасения людей нужно приложить все усилия. Тех, кого удалось спасти, необходимо обеспечить жильём. Также должна быть проведена качественная работа по ликвидации последствий землетрясения, отметил он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.