Тбилиси, 7 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о вмешательстве России в грузинские выборы ложью и посоветовал ему следить за «реальной проблемой» в лице Украины.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал заявление французского лидера о том, что Россия «стала более агрессивной» в определённых аспектах, в том числе в ядерной области. Глава государства также указал, что РФ якобы могла дестабилизировать избирательный процесс в Грузии.

«Президент Франции пусть присматривает за Украиной, которая была принесена в жертву для уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, которая стоит перед всеми, — это разрушенная Украина», — цитирует заявление Кобахидзе, сделанное во вторник, 7 января, телеканал 1TV.

Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Макрона уйти в отставку с должности главы государства, так как это способствует разрешению кризиса в стране. Грузинский политик также напомнил, что уход французского президента со своей должности поддерживают 61% граждан Франции.

Накануне, 6 января, Макрон также обвинил во вмешательстве в выборы в Германии американского бизнесмена Илона Маска.