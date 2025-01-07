Киев, 7 января, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Украинцы продолжили активно праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, как предписывали власти страны. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на статистику запросов Google.

Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

«С Рождеством» — топ-запрос за минувшие сутки», — указано в материале.

Отмечается, что в топ-10 вошли сразу четыре схожих запроса, три из которых — на русском языке. Используя украинский, люди интересовались, какой праздник отмечают 7 января.

В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. В нём также предписывается изменение дат Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников Украины (с 14 октября на 1 октября).

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Зеленского, отметив, что глава киевского режима перешёл в католичество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные действия вакханалией и безумием. По его словам, стоит дождаться, когда киевский режим в итоге решит отказаться от украинского языка в пользу американского.