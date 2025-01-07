Буэнос-Айрес, 7 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Аргентинские правоохранители задержали сотрудника гостиницы Давида Эсекьеля Перейру, который стал вторым обвиняемым в деле о гибели бывшего солиста британской группы One Direction Лиама Пейна. Об этом 7 января сообщил портал Infobae.

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«Второй из обвиняемых, находящийся под предварительным заключением за смерть Лиама Пейна, был арестован», — говорится в сообщении.

По информации источника, Перейра доставал для Пейна наркотики в день гибели последнего и сам сдался сотрудникам полиции. Мужчина получил 100 долларов за передачу музыканту запрещённых веществ, до этого суд назначил ему предварительное заключение до окончания процесса.

Ранее, 3 января, правоохранители задержали официанта Брайана Пайса, также подозреваемого в снабжении экс-солиста One Direction наркотиками. По делу проходит пять фигурантов, троим из которых вменяется непредумышленное убийство. Следователи считают, что два сотрудника отеля и представитель певца не предприняли действий для спасения музыканта, хотя им было известно о его уязвимом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2024 года Лиама Пейна обнаружили мёртвым в отеле в Буэнос-Айресе. В СМИ сообщалось, что 31-летний мужчина выпал из окна гостиницы в районе Палермо, и прибывшая на место бригада медиков скорой помощи не смогла спасти ему жизнь.

Пейн приехал в столицу Аргентины на концерт своего друга и бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, состоявшийся 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе. Перед этим музыкант опубликовал в Snapchat видео о своей поездке в латиноамериканскую страну, где сообщил о прекрасно проведённом дне.

Газета Daily Mail 25 декабря написала, что к смерти экс-солиста One Direction могут быть причастны люди рэпера P. Diddy (Пи Дидди, настоящее имя — Шон Комбс). Отмечалось, что аргентинская полиция в числе прочих рассматривает и такую версию.