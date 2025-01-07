Москва, 7 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Больше 374 млн рублей пожертвовали москвичи на благотворительность в 2024 году. Об этом 7 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам спецоперации, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным", - написал он в Telegram-канале.

Через благотворительный сервис mos.ru в НКО были направлены 74 млн рублей — почти на треть больше, чем в 2023 году. Организации, в свою очередь, отчитываются об использовании денег и делятся историями подопечных.

По словам Собянина, на средства от благотворителей организовали летний инклюзивный лагерь для игроков детских команд по адаптивному хоккею со всей страны. Также пожертвования направлялись на тьюторское сопровождение для детей с расстройствами аутистического спектра.

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" пожертвовали больше 300 млн рублей. Среди крупных благотворительных акций — "Народный фронт. Всё для Победы".

Ранее, в октябре прошлого года, пресс-служба мэрии столицы сообщила, что жители Москвы с помощью сайта «Миллион призов» перечислили в поддержку бойцов спецоперации почти 72 млн рублей. После перечисления баллов предоставлялся промокод. По нему можно было отследить, куда отправлены средства.