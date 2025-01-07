Донецк, 7 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. В Рождество в православных храмах Донбасса и Новороссии прошли праздничные богослужения. Жители новых регионов России помолились о скорейшей победе и о спасении военных, участвующих в спецоперации.

Александр Река/ТАСС

В Луганске рождественскую службу в Свято-Петропавловском кафедральном соборе провёл митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. За Божественной литургией ему сослужило соборное духовенство.

После Евангельского чтения митрополит огласил Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призвал усердно молиться о мире и пленных.

«Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их», — говорится в послании патриарха.

В Луганской Народной Республике прихожане посещали храмы целыми семьями, молясь о бойцах на передовой и о скорейшей победе над врагом.

«О мире молюсь, чтобы больше и больше людей к Богу пришли, веровали, и всё тогда будет хорошо у нас», — рассказала одна их прихожанок.

В храме в честь иконы Божьей Матери «Умиление» также прошёл рождественский молебен. В церкви собрались десятки жителей ЛНР, чтобы помолиться о здравии своих близких. Рождественские песнопения исполнил детский хор храма.

В молебне участвовала временно исполняющий полномочия главы администрации города Яна Пащенко. Она поздравила присутствующих с Рождеством и выразила надежду, что в скором времени Луганск значительно преобразится.

«Сегодня мы поздравили и вручили сладкие подарки деткам, которые собрались в храме «Умиление». Дети — это наше будущее и наша надежда. Именно они будут созидателями и строителями, возрождающими всю Луганщину. Потому очень важно привить этим ребятам наши традиционные ценности и взгляды, которые станут для них опорой в будущем, — отметила Пащенко.

Кроме того, в ЛНР активисты молодёжных организаций поздравили с Рождеством военных 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Боец с позывным Румын поблагодарил ребят.

«Хочу поблагодарить движение «Юнармия»: они приехали, поздравили нас, вместе отведали кутю. Также хочу поздравить всех военнослужащих, товарищей и всех жителей ЛНР и остальных городов РФ с Новым годом и Рождеством Христовым», — отметил Румын.

В преддверии Рождества добровольцы луганского отделения ВСКС и Института гражданской защиты ЛГУ им. Даля со студенческим отрядом «Ворошиловец» посетили военный госпиталь.

«Эти встречи напоминают нам о важности единства и поддержки в трудные времена. Наши защитники заслуживают самого лучшего, и мы гордимся тем, что можем поддержать их», — отметил один из участников акции.

В Донецкой Народной Республике в Рождество богослужения прошли почти в 200 храмах. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир провёл службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Донецке. В храмах в Рождество очень много православных христиан, в том числе военных.

Военнослужащий российской армии Сергей пришёл отстоять рождественскую службу за всех погибших защитников России.

«Многие мне говорили не ходить сюда, потому что в Донецке прилетает, опасно. Но я всё равно пришёл и не боюсь. Бог с нами и победа будет за нами», — сообщил Сергей.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин посетили и поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством бойцов 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров — Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии.

В Херсонской области в Скадовске в храме святого великомученика Пантелеимона праздничное богослужение провёл настоятель храма протоиерей Николай Калиниченко в сослужении с протоиереем Ростиславом Дегусаровым.

«После завершения литургии маленькие прихожане внесли свою лепту в празднование, исполняя колядки и радуя всех своей непосредственностью. Такие моменты подчёркивают важность Рождества как времени радости, дружбы и доброты», — рассказал глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.

В преддверии Рождества военные передали подарки жителям Великолепетихского округа. Их получили граждане льготных категорий из села Князе-Григорьевка. В Великолепетихский округ также была доставлена гуманитарная помощь для инвалидов, одиноких и пожилых людей, проживающих на территории округа.

«Мы выражаем надежду, что вложенные в подарки любовь и поддержка будут ощутимы для тех, кто в ней нуждается. Пусть каждый подарок станет напоминанием о том, что даже в трудные времена мы не одиноки, — отметил представитель в администрации округа.

В Запорожской области торжественные службы прошли во многих храмах. В Мелитополе службу провели игумен Захария и иеромонах Антипа в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного.

«Поздравляю всех жителей нашей необъятной Родины, нашего края Запорожского, с великим праздником Рождества Христова», — отметил игумен Захария.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении участников СВО, волонтёров и их семей. Он традиционно посетил храм. На этот раз глава государства встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В богослужении участвовали потерявший зрение ветеран СВО Александр Антонов. В храмовом зале присутствовали семьи участников программы «Время героев» Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова и семья ученицы из Подмосковья Таисии Леоновой.