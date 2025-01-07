Москва, 7 января, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Убитый в Грузии 38-летний российский турист Виктор Соловьёв был успешным предпринимателем и заядлым путешественником. Об этом 7 января пишет «Российская газета».

Социальные сети Виктор Соловьев

«Виктор был одним из самых успешных молодых предпринимателей в Тульской области. Семь лет назад он основал производство пластиковых изделий на заказ, дела шли успешно. Например, в 2023 году компания получила доход в размере 13,2 млн рублей», — сообщило издание.

Отмечается, что на заработанные деньги Виктор организовывал путешествия в компании друзей. Он успел побывать в Андорре, Турции, Испании и Италии, ему нравились горнолыжные курорты. В Грузии он побывал в 2019 году.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии вооружённые преступники напали на семейную пару из России во время путешествия. В ночь на 5 января на трассе Зугдиди — Джвари в сторону горнолыжного курорта Тетнулди машину супругов остановили местные жители. У мужчины они попросили насос для своего автомобиля, затем стали приставать к его жене, после чего открыли огонь. Нападавшие похитили женщину и через какое-то время выкинули из машины посреди дороги. Позднее полиция обнаружила машину нападавших со следами крови.

6 января МВД Грузии сообщило, что российский турист был убит. Преступники выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы. В результате следственных действий полиция задержала двух человек. Им предъявили обвинения в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Фигурантам грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.