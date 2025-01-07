Париж, 7 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Основатель и экс-лидер французской партии «Национальный фронт» («Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пен скончался на 97-м году жизни. Об этом со ссылкой на семью политика 7 января сообщило агентство France Presse.

Vincent Isore/Global Look Press Жан-Мари Ле Пен

«Жан-Мари Ле Пен … [умер] в 12:00 (14:00 мск) во вторник в окружении семьи», — говорится в публикации.

Отмечается, что политик в день кончины находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), в которое он был доставлен несколько недель назад. Его дочь Марин Ле Пен, являющаяся главой парламентской фракции «Национального объединения», в этот день находилась с визитом на Майотте (заморский департамент Франции). В это время там произошло столкновение двух барж, на одной из которых была Ле Пен.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года Жан-Мари Ле Пен был помещён под опеку на фоне ухудшения состояния здоровья. Соответствующее решение было принято судом по просьбе семьи политика после проведения медицинской экспертизы.

Ле Пен родился 20 июня 1928 года и в 1956 году стал самым молодым членом парламента Франции. Он также стал лидером партии «Национальный фронт» в 1972 году.

Политик являлся сторонником крайне правых взглядов и за время политической карьеры пять раз принимал участие в выборах президента Франции в качестве кандидата на этот пост. В 2002 году Ле Пен смог пройти во второй тур выборов главы государства, однако в нём набрал лишь 17,8% голосов и проиграл Жаку Шираку.

В 2011 году политик передал руководство «Национальным фронтом» своей дочери, и в 2015 его оттуда исключили. «Национальный фронт» в 2018 году был переименован в «Национальное объединение».