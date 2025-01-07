Минск, 7 января, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. Об этом 7 января заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения храма на Рождество Христово.

Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

«Почему Володя Зеленский себя так ведёт? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать всё, чтобы втянуть страну в войну», — приводит его слова БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, если намерения Зеленского станут реальностью, то Белоруссия окажется в тяжёлой ситуации, которую она может «не выдержать как государство».

Как передавало ИА Регнум, в августе Лукашенко заявлял, что украинцы рано или поздно поймут, что Запад их использует и отправляет на бойню. По его словам, после завершения конфликта предстоит восстановление разрушенных добрососедских отношений между Россией, Белоруссией и Украиной.

Лукашенко также предупредил, что Украине грозит уничтожение, если она не согласится на переговоры с РФ. Он подчеркнул, что Россию никто не побеждал и не сможет победить, и добавил, что возобновить переговоры нужно с того, о чём стороны договорились в Стамбуле весной 2022 года.