Куала-Лумпур, 7 января, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Совершавшая кругосветное путешествие российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии. Об этом 7 января сообщили в посольстве России.

Михаил Тургиев/РИА Новости

Крушение произошло 20 декабря у северного побережья острова Борнео в штате Саравак. Диппредставительство отметило, что знает о случившемся и поддерживает контакт с капитаном Сергеем Синельником.

«С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С. В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — процитировало представителя посольство «РИА Новости».

Экипаж состоит их трёх россиян и одного гражданина Белоруссии. Сейчас все моряки чувствуют себя хорошо, один из россиян уже вернулся на родину. Остальные члены экипажа 7 января вылетают в Россию.

«Пилигрим» подняли на берег средствами местной судоверфи. Его дальнейшая судьба будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию. Ладья требует дорогостоящего ремонта.

В диппредставительстве отметили, что российские дипломаты остаются на постоянной связи с Синельником. Они готовы оказать возможную дополнительную помощь в контексте случившегося.

Строительство «Пилигрима» было завершено в 2017 году. 15-метровый парусник был построен в Петрозаводске. С момента начала кругосветки команда посетила 15 стран.

Ладья в рамках путешествия должна была пройти через Индийский океан к Красному морю, а оттуда к Средиземному, Черному и Азовскому морям. Путешествие должно было завершиться в Петрозаводске.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января у берегов Майотты во Франции столкнулись два судна, следовавшие в противоположном направлении. На одной из барж находилось много пассажиров, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик не пострадала. Перед столкновением судно двигалось от главного острова Майотты Гранд Тер к острову Памандзи.